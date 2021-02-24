24 Şubat 2021, Çarşamba

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Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Tottenham - Wolfsberger maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

son 32 turu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Wolfsberger maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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