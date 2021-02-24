24 Şubat 2021, Çarşamba
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Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Tottenham ile Wolfsberger karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu maçında Tottenham ile Wolfsberger kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Wolfsberger maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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