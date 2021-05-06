07 Mayıs 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Kırmızı Şeytanlar finalde! Roma 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kırmızı Şeytanlar finalde!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

yarı finalde 6-2'nin rövanşında sahasında 'ı konuk etti. 5 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanmasına rağmen turnuvaya yarı finalde veda etti. Bu sonuçla birlikte '' finale yükselen taraf oldu.

karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. 6-2'nin rövanşında Roma maçı 3-2 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada , 60'ta ve 83. dakikada ise kaydetti. M. United'ın golleri ise 39. ve 68. dakikalarda 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma turnuvaya yarı finalde havlu atarken, Manchester United ise finale yükseldi.

RAKİP VILLARREAL!

final mücadelesinde ise Manchester United ile karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Çarşamba günü 'nın şehrinde oynanacak dev finali 9 bin 500 seyirci izleyecek.

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