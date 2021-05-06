Kırmızı Şeytanlar finalde! Roma 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi yarı finalde 6-2'nin rövanşında Roma sahasında Manchester United'ı konuk etti. 5 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanmasına rağmen turnuvaya yarı finalde veda etti. Bu sonuçla birlikte 'Kırmızı Şeytanlar' finale yükselen taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Roma ile Manchester United karşı karşıya geldi. 6-2'nin rövanşında Roma maçı 3-2 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Edin Dzeko, 60'ta Cristante ve 83. dakikada ise Zalewski kaydetti. M. United'ın golleri ise 39. ve 68. dakikalarda Edinson Cavani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Roma turnuvaya yarı finalde havlu atarken, Manchester United ise finale yükseldi.
RAKİP VILLARREAL!
UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde ise Manchester United ile Villarreal karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak dev finali 9 bin 500 seyirci izleyecek.
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