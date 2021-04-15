15 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Slavia Prag - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

çeyrek final rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde yarı finalistler belli oluyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

SLAVIA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Arsenal maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de 'de canlı yayınlanacak.

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