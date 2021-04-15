UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Slavia Prag ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

SLAVIA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Arsenal maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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