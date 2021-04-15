15 Nisan 2021, Perşembe
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Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Granada karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Manchester United ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Granada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Granada maçı 15 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Telles; Fred, Pogba; Greenwood, Van de Beek, James; Cavani
Granada: Silva; Neva, Vallejo, Sanchez, Diaz; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Puertas; Soldado
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