08 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Granada-Manchester United maçında ilginç anlar! Sahaya çıplak taraftar girdi

Avrupa Ligi maçında ilginç anlar! Çıplak taraftar sahaya girdi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

maçında ile karşı karşıya geldi. İlginç anlar yaşanan mücadelede sahaya girdi.

karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 6. dakikasında sahaya çıplak bir taraftar girdi. Statta koşmaya başlayan taraftarı güvenlik güçleri müdahale ederek kenara götürdü.

Çıplak taraftarın oyundan çıkmasıyla beraber mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar:

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