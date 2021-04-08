08 Nisan 2021, Perşembe
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Granada-Manchester United maçında ilginç anlar! Sahaya çıplak taraftar girdi
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Granada ile Manchester United karşı karşıya geldi. İlginç anlar yaşanan mücadelede çıplak taraftar sahaya girdi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Granada ile Manchester United kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 6. dakikasında sahaya çıplak bir taraftar girdi. Statta koşmaya başlayan taraftarı güvenlik güçleri müdahale ederek kenara götürdü.
Çıplak taraftarın oyundan çıkmasıyla beraber mücadele kaldığı yerden devam etti.
İşte o anlar:
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