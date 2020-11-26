İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!
UEFA Avrupa Ligi'nde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 26 Kasım Perşembe günü 24 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Karabağ - Sivasspor, Lille - Milan ve Braga - Leicester City müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saati merak konusu oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 24 maç oynanacak. İşe o maçlar...
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
20:55 CSKA Sofya - Young Boys
23:00 CFR Cluj - Roma
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
20:55 Molde - Arsenal
23:00 Dundalk - Rapid Wien
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
23:00 B. Leverkusen - H Be'er Sheva
23:00 Nice - Slavia Prag
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
23:00 Standard Liege - Lech Poznan
23:00 Rangers - Benfica
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
23:00 PSV Eindhoven - PAOK
23:00 Granada - Omonia
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 Napoli - Rijeka
23:00 AZ Alkmaar - Real Sociedad
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
20:55 Sporting Braga - Leicester
20:55 AEK - Zorya
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
20:55 Sparta Prag - Celtic
20:55 Lille - Milan
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
20:55 M. Tel Aviv - Villarreal
20:55 Qarabağ - Sivasspor
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
20:55 LASK Linz - Antwerp
23:00 Tottenham - Ludogorets
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
20:55 CSKA Moscow - Feyenoord
20:55 Wolfsberger - Dinamo Zagreb
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
20:55 Gent - Kızılyıldız
20:55 Slovan Liberec - Hoffenheim
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