26 Kasım 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 26 Kasım Perşembe günü 24 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Karabağ - , Lille - Milan ve Braga - Leicester City müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saati merak konusu oldu. İşte detaylar...

'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 24 maç oynanacak. İşe o maçlar...

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
20:55 CSKA Sofya - Young Boys
23:00 CFR Cluj - Roma
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
20:55 Molde - Arsenal
23:00 Dundalk - Rapid Wien


Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
23:00 B. Leverkusen - H Be'er Sheva
23:00 Nice - Slavia Prag

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
23:00 Standard Liege - Lech Poznan
23:00 Rangers - Benfica
Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
23:00 PSV Eindhoven - PAOK
23:00 Granada - Omonia


Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
23:00 Napoli - Rijeka
23:00 AZ Alkmaar - Real Sociedad

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
20:55 Sporting Braga - Leicester
20:55 AEK - Zorya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
20:55 - Celtic
20:55 Lille - Milan

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
20:55 M. - Villarreal
20:55 Qarabağ -

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
20:55 LASK Linz - Antwerp
23:00 Tottenham - Ludogorets

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
20:55 CSKA Moscow - Feyenoord
20:55 Wolfsberger -

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
20:55 Gent - Kızılyıldız
20:55 Slovan Liberec - Hoffenheim

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Lille - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Karabağ - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bu maç bizim için bir final maçı "Bu maç bizim için bir final maçı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör