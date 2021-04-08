08 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Arsenal 1-1 Slavia Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal beraberliğe razı oldu!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

final mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

finalinde sahasında 'ı konuk etti. 2 gol çıkan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Arsenal'in golünü 86. dakikada kaydederken, Slavia Prag'ın golü ise 90+4. dakikada 'ten geldi.

İngiliz temsilcisi ilk maç sonunda avantaj elde edemezken, rövanş karşılaşması 15 Nisan Perşembe günü Çekya ekibinin stadında oynanacak.

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