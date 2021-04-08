08 Nisan 2021, Perşembe
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Arsenal 1-1 Slavia Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Arsenal ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Arsenal sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. 2 gol çıkan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Arsenal'in golünü 86. dakikada Nicolas Pepe kaydederken, Slavia Prag'ın golü ise 90+4. dakikada Tomas Holes'ten geldi.
İngiliz temsilcisi ilk maç sonunda avantaj elde edemezken, rövanş karşılaşması 15 Nisan Perşembe günü Çekya ekibinin stadında oynanacak.
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