Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Dinamo Zagreb ile Villareal çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo-Zagreb-Villarreal maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile İspanyol temsilcisi Villarreal kozlarını paylaşacak. İşte Dinamo Zagreb-Villarreal maçıyla ilgili tüm bilgiler...
DINAMO ZAGREB-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Nisan Perşembe günü (bugün) Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Villarreal maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)
- Dinamo Zagreb ile Villarreal bugüne kadar sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; taraflar iç sahada oynadıkları maçlarda rakiplerini gol yemeden mağlup etmeyi başardı (Dinamo Zagreb; 2-0 & Villarreal; 3-0).
- İspanyol takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Dinamo Zagreb (2B 11M), tek galibiyetini Eylül 2010'da Villarreal'i yenerek aldı.
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Villarreal (9G 1B), Avrupa kupaları tarihinde sadece bir kez bir sezonda daha fazla galibiyet alabildi (2010/11 Avrupa Ligi'nde 10G).
- Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Dinamo Zagreb, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için Villarreal karşısına çıkıyor.
- Tottenham karşısında hat-trick yapan Mislav Orsic, Dinamo Zagreb forması giymeye başladığı 2018 senesinden bu yana takımı adına Avrupa arenasında en fazla gol atan oyuncu konumunda (12).
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