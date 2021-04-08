08 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

UEFA 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'nın 2 numaralı kupasında ile çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dinamo-Zagreb-Villarreal maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA 'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçında ekibi ile temsilcisi kozlarını paylaşacak. İşte -Villarreal maçıyla ilgili tüm bilgiler...

DINAMO ZAGREB-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) 'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Villarreal maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve 'ten canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Dinamo Zagreb ile Villarreal bugüne kadar sadece 2010/11 Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; taraflar iç sahada oynadıkları maçlarda rakiplerini gol yemeden mağlup etmeyi başardı (Dinamo Zagreb; 2-0 & Villarreal; 3-0).

- İspanyol takımlarına rakip olduğu 14 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanan Dinamo Zagreb (2B 11M), tek galibiyetini Eylül 2010'da Villarreal'i yenerek aldı.

- Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Villarreal (9G 1B), tarihinde sadece bir kez bir sezonda daha fazla galibiyet alabildi (2010/11 Avrupa Ligi'nde 10G).

- Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Dinamo Zagreb, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için Villarreal karşısına çıkıyor.

- karşısında hat-trick yapan , Dinamo Zagreb forması giymeye başladığı 2018 senesinden bu yana takımı adına Avrupa arenasında en fazla gol atan oyuncu konumunda (12).

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