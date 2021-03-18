18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham büyük şok! Mourinho...
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

2-0'ın rövanşında, 'e 3-0 mağlup olarak 'ne veda etti. Ev sahibi ekipte attığı 3 golle maça damga vurdu.

'nde büyük bir kâbus yaşadı.

Son 16 turu ilk maçında 'i 2-0 mağlup eden 'nun ekibi rövanşta avantajını koruyamadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Dinamo Zagreb 62. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic durumu 2-0 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da durumu tersine çeviremeyen Tottenham, 106. dakikada bir kez daha Mislav Orsic'e engel olamadı ve Dinamo Zagreb rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir mucizeye imza attı.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb çeyrek finale yükselirken Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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