UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham büyük bir kâbus yaşadı.

Son 16 turu ilk maçında Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi rövanşta avantajını koruyamadı.



İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Dinamo Zagreb 62. dakikada Mislav Orsic'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic durumu 2-0 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da durumu tersine çeviremeyen Tottenham, 106. dakikada bir kez daha Mislav Orsic'e engel olamadı ve Dinamo Zagreb rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir mucizeye imza attı.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb çeyrek finale yükselirken Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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