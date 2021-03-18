Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Tottenham 2-0'ın rövanşında, Dinamo Zagreb'e 3-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Ev sahibi ekipte Mislav Orsic attığı 3 golle maça damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham büyük bir kâbus yaşadı.
Son 16 turu ilk maçında Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi rövanşta avantajını koruyamadı.
İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Dinamo Zagreb 62. dakikada Mislav Orsic'in golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic durumu 2-0 yaptı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da durumu tersine çeviremeyen Tottenham, 106. dakikada bir kez daha Mislav Orsic'e engel olamadı ve Dinamo Zagreb rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir mucizeye imza attı.
Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb çeyrek finale yükselirken Tottenham ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?