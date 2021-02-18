18 Şubat 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Slavia Prag - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Slavia Prag - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında ile ve 'nün formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu ilk maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLAVIA PRAG - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Leicester City maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Ondrej Kolar; Alexander Bah, Ondrej Kudela, Simon Deli, Oscar Dorley; Tomas Holes, Lukas Provod; Abdallah Sima, Nicolae Stanciu, Peter Olayinka; Jan Kuchta

Leicester City: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Cağlar Söyüncü, Luke Thomas; Nampalys Mendy, Youri Tielemans; , James Maddison, Harvey Barnes; Ayoze Perez

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