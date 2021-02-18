UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Slavia Prag ile Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu ilk maçında Slavia Prag ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLAVIA PRAG - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Leicester City maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SLAVIA PRAG - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Ondrej Kolar; Alexander Bah, Ondrej Kudela, Simon Deli, Oscar Dorley; Tomas Holes, Lukas Provod; Abdallah Sima, Nicolae Stanciu, Peter Olayinka; Jan Kuchta

Leicester City: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Cağlar Söyüncü, Luke Thomas; Nampalys Mendy, Youri Tielemans; Cengiz Ünder, James Maddison, Harvey Barnes; Ayoze Perez

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