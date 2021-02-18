UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Hangi takımlar saat kaçta oynayacak? Son 32 turu programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları heyecanı başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım 16 müsabaka ile geceyi tamamlayacak. Avrupa Ligi'ne son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. İşte günün maç programı...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu programı şu şekilde;
20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)
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