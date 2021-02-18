18 Şubat 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Hangi takımlar saat kaçta oynayacak? Son 32 turu programı...

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'nde son 32 turu ilk maçları heyecanı başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım 16 müsabaka ile geceyi tamamlayacak. Avrupa Ligi'ne son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. İşte günün maç programı...

son 32 turu programı şu şekilde;

20.55 (İspanya) - (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

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