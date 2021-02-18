Lille - Ajax maçında Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı? Maç saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Ajax karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lille ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LILLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Ajax maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
LILLE - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Mike Maignan; Reinildo, Jose Fonte, Sven Botman, Mehmet Zeki Çelik; Luiz Araujo, Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba; Yusuf Yazıcı, Jonathan David
Ajax: Maarten Stekelenburg; Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui; Edson Alvares, Ryan Gravenberch; Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic; Sebastian Haller
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