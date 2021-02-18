18 Şubat 2021, Perşembe

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Lille - Ajax maçında Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı? Maç saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lille - Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lille - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Ajax maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LILLE - AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Mike Maignan; Reinildo, Jose Fonte, Sven Botman, Mehmet ; Luiz Araujo, Benjamin Andre, Renato Sanches, ; , Jonathan David

Ajax: Maarten Stekelenburg; Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui; Edson Alvares, Ryan Gravenberch; Antony, Davy Klaassen, Dusan Tadic; Sebastian Haller

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