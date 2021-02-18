UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Milan maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız: Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Sanogo, Petrovic, Kanga, Gajic; Ben, Pavkov

Milan: Tatarusanu; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Tonali; Rebic, Castillejo, Leao; Mandzukic

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