18 Şubat 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Kızılyıldız - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız ile 'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Milan maçı 18 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KIZILYILDIZ - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kızılyıldız: Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Sanogo, Petrovic, Kanga, Gajic; Ben, Pavkov

Milan: Tatarusanu; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Tonali; Rebic, Castillejo, Leao; Mandzukic

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