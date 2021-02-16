UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a dev görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi'nde görev verdi.

Cüneyt Çakır, 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Benfica-Arsenal maçını yönetecek. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Michael Fabbri ise AVAR olarak görev yapacak.

Günün bir diğer karşılaşmasında Wolfsberger-Tottenham'ı ağırlayacak. Bu maçı da hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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