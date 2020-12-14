14 Aralık 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...

Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'nin ardından, 'nde de son 32 turu kuraları 'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. İşte eşleşmeler...

'nde son 32 turu kuraları 'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Ajax'la, 'lu Milan ise Kızılyıldız'la eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Benfica - Arsenal

- Manchester United

Royal Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester City

Kızılyıldız - Milan

Slazburg - Villarreal

Wolfsberger - Tottenham

-

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys -

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel-Aviv -

Lille - Ajax

Olympiakos - PSV

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler haberin devamı
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