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AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger-Tottenham maçının yeri değişti

Wolfsberger-Tottenham maçının yeri değişti
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

son 32 turundaki Wolfsberger-Tottenham müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Wolfsberger'in Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma, ile arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'ın başkenti 'deki Puşkaş Arena'ya alındı. Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik olmadı.

Aynı gerekçeyle hafta içi tarafsız sahaya alınan Portekiz ekibi ile İngiltere temsilcisi arasındaki son 32 turu karşılaşmalarından ikincisinin oynanacağı kent de belli oldu.

Bu karşılaşmaya, 'ın kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı ev sahipliği yapacak. İki takım arasındaki ilk maç ise önceden belirlendiği gibi 'nın kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA, son 32 turundaki - ve -Hoffenheim eşleşmelerindeki ilk maçların da aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.


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