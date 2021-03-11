11 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Hangi takımlar saat kaçta oynayacak? Son 16 turu programı...

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

UEFA 'nde son 16 turu maçları heyecanı başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı turnuvası 'nde 16 takım 8 müsabaka ile geceyi tamamlayacak. İşte günün maç programı...

UEFA son 16 turu programı şu şekilde;

Avrupa Ligi - Son 16 Turu
20:55 -
20:55 -
20:55 Manchester United -
20:55 -
23:00 -
23:00 -
23:00 -
23:00 Granada - Molde

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