11 Mart 2021, Perşembe
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Avrupa Ligi - Son 16 Turu
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Hangi takımlar saat kaçta oynayacak? Son 16 turu programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 16 takım 8 müsabaka ile geceyi tamamlayacak. İşte günün maç programı...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu programı şu şekilde;
Avrupa Ligi - Son 16 Turu
20:55 Ajax - Young Boys
20:55 Dynamo Kiev - Villarreal
20:55 Manchester United - Milan
20:55 Slavia Prag - Rangers
23:00 Roma - Shakhtar
23:00 Olympiakos - Arsenal
23:00 Tottenham - Dinamo Zagreb
23:00 Granada - Molde
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