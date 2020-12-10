10 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

M.Tel Aviv - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

I grubu 6. maçında ile temsilcimiz karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma yolunda mutlak 3 puana ihtiyacı olan Sivasspor İsrail'e 14 kişik kadro ile geldi. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Maccabi Tel Aviv: Bitton, Saborit, Glazer, Biton, Daniel, Yeini, Golasa, Cohen, Peretz, Hernandez, Pesic

Sivasspor: Samassa, Robin, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Claudemir, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare

Sivasspor'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör 'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Covid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

GRUPTA 6 PUANLA 3. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

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