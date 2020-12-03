UEFA Avrupa Ligi G grubu 5. hafta maçında Zorya ile Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zorya - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta maçında Zorya ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zorya - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZORYA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zorya - Leicester City maçı 3 Aralık Perşembe günü 20:55'te beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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