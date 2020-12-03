03 Aralık 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Zorya - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Zorya - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Avrupa Ligi G grubu 5. hafta maçında ile Çağlar Söyüncü ile 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zorya - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zorya - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZORYA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zorya - Leicester City maçı 3 Aralık Perşembe günü 20:55'te beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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