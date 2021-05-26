UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan final maçı Avrupa'da mücadele edecek kulüplerimiz açısından da büyük öndem taşıyor. Peki, Villarreal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremy, Moreno, Alcacer

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

EMERY KUPAYI 3 KEZ KAZANDI

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

GERARD MORENO VE PACO ALCACER TAKIMIN EN SKORERLERİ

Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu.

Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.

MANU TEK YENİLGİYLE FİNALE GELDİ!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladı.

Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig ve Medipol Başakşehir ile birlikte yer aldığı H Grubu'nu 3. sırada bitiren Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 32 turundan itibaren 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5'ini kazanan Manchester United, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer'in öğrencileri, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 32 turunda İspanya'nın Real Sociedad takımını 4-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Manchester ekibi, son 16'da İtalyan rakibi Milan'ı 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı.

Manchester United, çeyrek finalde Granada'yı (2-0, 2-0), yarı finalde ise Roma'yı (6-2 ve 2-3) geçerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜLERİ BRUNO FERNANDES VE CAVANI

Manchester United'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları, Portekizli orta sahası Bruno Fernandes ile Uruguaylı forveti Edinson Cavani oldu.

Sekiz maçta forma giyen Bruno Fernandes ile 4 karşılaşmada görev alan Cavani, Avrupa Ligi'nde takıma 5'er gol kazandırdı.

Marcus Rashford ve Paul Pogba 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Mason Greenwood, Amad Diallo ve Daniel James ise birer gol buldu.

Kupa 2'deki tüm maçlarda oynayan Bruno Fernandes, Greenwood ve Aaron Wan-Bissaka da takımın en istikrarlı isimleri olarak kayıtlara geçti.

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