04 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Zorya 1-0 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sayyadmanesh attı Zorya kazandı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde G Grubunda yer Zorya evinde 'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 'den kiralanan kaydetti.

'nde G Grubunda Zorya evinde 'i 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın golünü 'den kiralanan kaydetti.
Bu sonucun ardından takımı Zorya puanını 6 yaparken, Leicester City 10 puanda kaldı.
Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü ve maça ilk 11'de başlarken Çağlar sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıktı. Cengiz Ünder ise 90 dakika görev aldı.
Lask Linz 3-3 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Sivasspor galibiyet peşinde! Sivasspor galibiyet peşinde!
Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız "Sivasspor ile çok kritik bir maç oynayacağız"
Anadolu Efes rahat kazandı! Anadolu Efes rahat kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör