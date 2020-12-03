04 Aralık 2020, Cuma
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Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.
Bu sonucun ardından Ukrayna takımı Zorya puanını 6 yaparken, Leicester City 10 puanda kaldı.
Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başlarken Çağlar sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıktı. Cengiz Ünder ise 90 dakika görev aldı.
Zorya 1-0 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde G Grubunda yer Zorya evinde Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde G Grubunda Zorya evinde Leicester City'i 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.
Bu sonucun ardından Ukrayna takımı Zorya puanını 6 yaparken, Leicester City 10 puanda kaldı.
Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başlarken Çağlar sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıktı. Cengiz Ünder ise 90 dakika görev aldı.
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