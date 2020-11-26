26 Kasım 2020, Perşembe

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Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lille - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

H grubu 4. hafta maçında , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ile 'nun takımı karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Milan maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Karabağ - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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