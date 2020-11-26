UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. hafta maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında Lille ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Milan maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER