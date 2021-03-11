11 Mart 2021, Perşembe
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Manchester United 1 - 1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 50. dakikada Diallo'nun golüyle skoru 1-0'a taşırken, 90+2'de bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer eşitliği yakaladı ve maçta kazanan çıkmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Manchester United ve Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede United'a cevabı Fenerbahçeli eski yıldız Kjaer verdi ve maç 1-1 sona erdi.
Manchester United'ın golü 50. dakikada Amad Diallo Traore'den gelirken, Simon Kjaer Milan adına 90+3. dakikada golü bularak eşitliği sağladı.
Turun rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
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