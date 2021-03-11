11 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Manchester United 1 - 1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan Kjaer ile avantajı kaptı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

maçında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 50. dakikada 'nun golüyle skoru 1-0'a taşırken, 90+2'de bir dönem 'de de forma giyen eşitliği yakaladı ve maçta kazanan çıkmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

ve , ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede United'a cevabı Fenerbahçeli eski yıldız Kjaer verdi ve maç 1-1 sona erdi.

Manchester United'ın golü 50. dakikada 'den gelirken, Milan adına 90+3. dakikada golü bularak eşitliği sağladı.

Turun rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

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