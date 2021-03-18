18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Arsenal 0-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Olympiakos'un gücü Arsenal karşısında yetmedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

rövanş maçında sahasında 'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 galip tamamladığı için turu geçen taraf oldu.

, rövanş maçında temilsicisi ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden ekibi, ilk maçtaki 3-1'lik üstünlüğü nedeniyle eşleşmede çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Olympiakos adına Youssef El-Arabi'nin 51. dakikadaki golü ve galibiyet, tur için yeterli olmadı. Ayrıca konuk ekipte 82'de ikinci sarı kartını gören Ousseynou Ba, maçın kalan kısmında takımını eksik bıraktı.

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