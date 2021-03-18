18 Mart 2021, Perşembe
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Olympiakos adına Youssef El-Arabi'nin 51. dakikadaki golü ve galibiyet, tur için yeterli olmadı. Ayrıca konuk ekipte 82'de ikinci sarı kartını gören Ousseynou Ba, maçın kalan kısmında takımını eksik bıraktı.
Arsenal 0-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal sahasında Olympiakos'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 galip tamamladığı için turu geçen taraf oldu.
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Yunan temilsicisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, ilk maçtaki 3-1'lik üstünlüğü nedeniyle eşleşmede çeyrek finale yükselen ekip oldu.
Olympiakos adına Youssef El-Arabi'nin 51. dakikadaki golü ve galibiyet, tur için yeterli olmadı. Ayrıca konuk ekipte 82'de ikinci sarı kartını gören Ousseynou Ba, maçın kalan kısmında takımını eksik bıraktı.
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