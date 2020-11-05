06 Kasım 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Villarreal 4-0 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU

Villareal Maccabi'yi farklı geçti
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

I grubu 3. hafta maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nin 3. haftasında temsilcimiz 'un da bulunduğu I Grubu'nda Villarreal sahasında 'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin golleri Bacca (2), Rodriguez ve Nino'dan geldi. Bu sonuçla İspanyol ekibi puanını 9'a yükseltirken liderliğini perçinledi. Maccabi Tel Aviv ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

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