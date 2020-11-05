İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 5 Kasım Çarşamba günü 16 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında Sivasspor - Karabağ, Milan - Lille ve Leicester City - Braga müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saati merak konusu oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 16 maç oynanacak. İşe o maçlar...

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A

20:55 Roma - CFR Cluj

23:00 Young Boys - CSKA Sofya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B

20:55 Rapid Wien - Dundalk

23:00 Arsenal - Molde

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C

20:55 Slavia Prag - Nice

20:55 H Be'er Sheva - B. Leverkusen

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D

20:55 Benfica - Rangers

20:55 Lech - Standard Liege

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E

20:55 PAOK - PSV Eindhoven

20:55 Omonia - Granada

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F

20:55 Rijeka - Napoli

20:55 Real Sociedad - AZ Alkmaar

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G

23:00 Leicester - Sporting Braga

23:00 Zorya - AEK

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H

23:00 Celtic - Sparta Prag

23:00 Milan - Lille

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I

20:55 Sivasspor - Qarabağ

23:00 Villarreal - M. Tel Aviv

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J

20:55 Ludogorets - Tottenham

23:00 Antwerp - LASK Linz

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K

23:00 Dinamo Zagreb - Wolfsberger

23:00 Feyenoord - CSKA Moscow

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L

23:00 Kızılyıldız - Gent

23:00 Hoffenheim - Slovan Liberec

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