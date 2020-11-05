05 Kasım 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

'nde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 5 Kasım Çarşamba günü 16 karşılaşma oynanacak. Dikkat çeken maçlar arasında - Karabağ, Milan - Lille ve Leicester City - Braga müsabakaları da yer alıyor. Maçların yayın saati merak konusu oldu. İşte detaylar...

'nde heyecan devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L toplam 16 maç oynanacak. İşe o maçlar...

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup A
20:55 Roma - CFR Cluj
23:00 Young Boys - CSKA Sofya

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup B
20:55 Rapid Wien - Dundalk
23:00 Arsenal - Molde

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup C
20:55 Slavia Prag - Nice
20:55 H Be'er Sheva - B. Leverkusen

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup D
20:55 Benfica - Rangers
20:55 Lech - Standard Liege

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup E
20:55 PAOK - PSV Eindhoven
20:55 Omonia - Granada

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup F
20:55 Rijeka - Napoli
20:55 - AZ Alkmaar

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup G
23:00 Leicester - Sporting Braga
23:00 Zorya - AEK

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup H
23:00 Celtic -
23:00 Milan - Lille

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup I
20:55 - Qarabağ
23:00 Villarreal - M. Tel Aviv

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup J
20:55 Ludogorets - Tottenham
23:00 Antwerp - LASK Linz

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup K
23:00 - Wolfsberger
23:00 Feyenoord - CSKA Moscow

Avrupa Ligi - Grup Aşaması - Grup L
23:00 Kızılyıldız - Gent
23:00 Hoffenheim - Slovan Liberec

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