12 Mart 2021, Cuma
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Roma 3-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi rakım, rakibini 23. dakikada Lorenzo Pellegrini, 72. dakikada Stephan El Shaarawy ve 77. dakikada Gianluca Mancini'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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