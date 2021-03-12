12 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Roma 3-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma farklı kazandı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

ilk maçında , sahasında 'i 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

ilk maçında ekibi ile temsilcisi , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi rakım, rakibini 23. dakikada , 72. dakikada ve 77. dakikada 'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te 'nda oynanacak.

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