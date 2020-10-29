Lille - Celtic maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde I grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Qarabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Qarabağ - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?