29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lille - Celtic maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lille - Celtic maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nde H grubu 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic'i de yenerek puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Celtic maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Lille maçı izle...

'nde heyecan devam ediyor. Kritik mücadele öncesinde birçok futbolsever maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - CELTIC MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Celtic maçı 29 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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