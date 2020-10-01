UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte günün maçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesi son maçlar oynanacak. Avrupa Ligi'nde 1 Ekim Perşembe günü tam 23 karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Gruplara kalmak için 46 takım mücadele edecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak olan maçların yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları saat kaçta? Hangi kanalda?
İŞTE GÜNÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI
18:30 CFR Cluj - KuPS Kuopio (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Ararat-Armenia - Kızılyıldız (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Slovan Liberec - APOEL (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Charleroi - Lech (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Dinamo Zagreb - Flora (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Rosenborg - PSV Eindhoven (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:00 Malmö FF - Granada (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
20:30 H Be'er Sheva - Viktoria Plzeň (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:00 Dinamo Brest - Ludogorets (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:00 Standard Liege - MOL Vidi (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:00 Sarajevo - Celtic (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:00 Legia Varşova - Qarabağ (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:00 Kopenhag - Rijeka (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:30 Young Boys - Tirana (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:30 Dundalk - KÍKÍ (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:30 Basel - CSKA Sofya (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:45 AEK - Wolfsburg (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
21:45 Rangers - Galatasaray (Teve2'den canlı yayınlanacak)
22:00 Sporting CP - LASK Linz (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
22:00 Tottenham - Maccabi Haifa (Maçın yayıncısı bulunmuyor)
22:00 Rio Ave - Milan (TRT Spor'dan canlı yayınlanacak)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama