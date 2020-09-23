23 Eylül 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave İstanbul'a geldi

Rio Ave Beşiktaş maçı için İstanbul'da
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

'ndeki temsilcilerimizden 'ın 3. ön eleme turunda sahasında karşılaşacağı Portekiz ekibi, , perşembe günü oynanacak maç için 'a geldi.

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 21.45'te Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes.

ile Rio Ave arasında oynanacak olan 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşması, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta seyircisiz olarak oynanacak.

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