26 Mayıs 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Villarreal-Manchester United | CANLI

Villarreal-Manchester United | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

final maçında ile karşı karşıya geliyor. ve 'ı da yakından ilgilendiren Villarreal-Manchester United finalinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

final maçında ile karşı karşıya geliyor. Dev finalin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, Pau Torres, Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, , Moreno.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, .

MANCHESTER EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!

Dev finali, gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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