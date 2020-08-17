UEFA Avrupa Ligi: Inter 5-0 Shakhtar Donetsk
UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Inter 5-0 kazandı ve Avrupa Ligi finalinde Sevilla'nın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarın final mücadelesinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşılaştı.
Mücadeleyi rahat kazanan Inter, sahadan 5-0'lık net sonuçla galip ayrıldı.
İtalyan temsilcisinin gollerini 19. ve 74'te Lautaro Martinez, 64. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 78. ve 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Inter finale yükselirken, Avrupa Ligi finalinde rakibi ise Sevilla oldu.
DEV FİNAL CUMA GÜNÜ
8'li final formatında Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması Sevilla ile Inter arasında oynanacak. Köln'de bulunan Rheinenergie Stadı'nın ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
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