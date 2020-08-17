18 Ağustos 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Inter 5-0 Shakhtar Donetsk

Inter farka koştu! Dev finalin adı belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

UEFA yarı final mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Inter 5-0 kazandı ve Avrupa Ligi finalinde Sevilla'nın rakibi oldu.

UEFA yarın final mücadelesinde ile karşılaştı.

Mücadeleyi rahat kazanan Inter, sahadan 5-0'lık net sonuçla galip ayrıldı.

İtalyan temsilcisinin gollerini 19. ve 74'te Lautaro Martinez, 64. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 78. ve 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter finale yükselirken, Avrupa Ligi finalinde rakibi ise Sevilla oldu.

DEV FİNAL CUMA GÜNÜ

8'li final formatında Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması Sevilla ile Inter arasında oynanacak. Köln'de bulunan Rheinenergie Stadı'nın ev sahipliği yapacağı zorlu mücadele 21 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu haberin devamı

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