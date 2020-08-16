17 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Sevilla 2-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

UEFA 'nde yarı final mücadelesinde ile  karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanyol ekibi Sevilla, finale adını yazdırdı.

ile , UEFA yarı finalinde karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleye iyi başlayan İngiliz ekibi Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, 9. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Sevilla, 25. dakikada Suso ile durumu 1-1'e getirdi. Zorlu maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da birbirine üstünlük kurmak için mücadele verirken golü bulan taraf İspanyol ekibi oldu. 78. dakikada Jesus Navas'ın asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderen Hollandalı santrfor Luuk de Jong skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sevilla, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Sevilla, Inter-Shakhtar maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

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