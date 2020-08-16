UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final mücadelesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanyol ekibi Sevilla, finale adını yazdırdı.

Sevilla ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleye iyi başlayan İngiliz ekibi Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, 9. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Sevilla, 25. dakikada Suso ile durumu 1-1'e getirdi. Zorlu maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da birbirine üstünlük kurmak için mücadele verirken golü bulan taraf İspanyol ekibi oldu. 78. dakikada Jesus Navas'ın asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderen Hollandalı santrfor Luuk de Jong skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sevilla, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

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