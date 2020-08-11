12 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk 4-1 Basel | MAÇ SONUCU

Shakhtar Basel'i dağıttı! Yarı finalde rakip Inter
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

maçında , 'i Moraes, Taison, Alan Patrick (p) ve Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İsviçre temsilcisinin tek golü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel'den geldi.

karşılaşmasında ile , Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz ve tarafsız sahada oynanan mücadelede Ukrayna ekibi, rakibini 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada Alan Patrick (p) ve 88. dakikada Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Basel'in tek golünü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter ile eşleşti.

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