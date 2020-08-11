UEFA Avrupa Ligi: Shakhtar Donetsk 4-1 Basel | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk, Basel'i Moraes, Taison, Alan Patrick (p) ve Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İsviçre temsilcisinin tek golü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Basel, Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz ve tarafsız sahada oynanan mücadelede Ukrayna ekibi, rakibini 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada Alan Patrick (p) ve 88. dakikada Dodo'nun attığı gollerle 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Basel'in tek golünü ise 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter ile eşleşti.

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