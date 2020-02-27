UEFA Avrupa Ligi: Espanyol 3-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Wolverhampton, 4-0 kazandığı maçın rövanşında Espanyol'a 3-2 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Calleri kaydederken, konuk takımın golleri Traore ve Doherty'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Espanyol ile Wolverhampton, RCDE Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, 4-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kaldı. İspanyol temsilcisinin golleri 16, 57 (p) ve 90+1. dakikalarda Jonathan Calleri'den gelirken, konuk takımın gollerini 22. dakikada Adama Traore ve 79. dakikada Matt Doherty kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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