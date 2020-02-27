UEFA Avrupa Ligi: LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda LASK Linz, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Avusturya ekibine turu getiren golleri 44.(p) ve 50. dakikalarda Marko Raguz kaydetti.

Sporting CP, PSV ve Rosengborg'un bulunduğu D Grubu'nu lider bitiren LASK Linz ile Manchester United, Partizan ve Astana'nın bulunduğu L Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan AZ Alkmaar geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele 1-1 berabere sonlanmıştı. Rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan Linz, turnuvada adını son 16'ya yazdırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini 44 (P) ve 50. dakikalarda Marko Raguz kaydetti.

DİĞER