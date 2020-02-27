UEFA Avrupa Ligi: Malmö 0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Wolfsburg, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Malmö'yü deplasmanda 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Brekalo, Gerhardt ve Victor kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Malmö ile Wolfsburg, Swedbank Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya temsilcisi, evinde 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 41. dakikada Josip Brekalo, 65. dakikada Yannick Gerhardt ve 69. dakikada Joao Victor'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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