27 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Malmö 0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Malmö'yü eleyen Wolfsburg son 16'da
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

Avrupa Ligi son 32 turunda , 2-1 kazandığı maçın rövanşında Malmö'yü deplasmanda 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Brekalo, ve Victor kaydetti.

Avrupa Ligi son 32 turunda Malmö ile , Swedbank Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. temsilcisi, evinde 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibini 41. dakikada Josip Brekalo, 65. dakikada Yannick ve 69. dakikada Joao Victor'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te 'nin Nyon kentinde çekilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
LASK Linz son 16 turuna adını yazdırdı! LASK Linz son 16 turuna adını yazdırdı!
Wolverhampton Espanyol'u kupanın dışına itti Wolverhampton Espanyol'u kupanın dışına itti
Basel evinde tek golle turladı Basel evinde tek golle turladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör