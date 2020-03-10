10 Mart 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını William Collum yönetecek

Başakşehir-Kopenhag maçının hakemi belli oldu!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

'in, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında ekibi ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem yönetecek.

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.

Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı haberin devamı

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