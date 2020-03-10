10 Mart 2020, Salı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını William Collum yönetecek
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.
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