UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi Rangers'ın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Rangers - Galatasaray maçına kısa bir süre kala ise futbolseverler "Rangers - Galatasaray maçı ne zaman?" "Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta?" "Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda?" ve Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Rangers Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? Rangers - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde Netfçi Bakü ve Hajduk Split engellerini aşarak play-off turuna kalan Galatasaray, adını gruplara yazdırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda Rangers'ın konuğu olacak. Futbolseverler, kritik mücadeleye kısa bir süre kala Rangers - Galatasaray maçıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte Rangers Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler...

RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşmebe günü TSİ 21.45'te başlayacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın 1 Ekim Perşembe günü Rangers ile oynayacağı mücadele teve2 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GALATASARAY'DAN BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Rangers ile oynayacakları maçın şifresiz olarak yayınlanması için çalışmalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederiz. https://t.co/qsuynFmwX5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2020

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