28 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Arsenal 1-2 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Arsenal uzatmada kabusu yaşadı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği 'a sahasında 2-1 yenildi ve tur biletini Yunan temsilcisine kaptırdı.

Emirates Stadı'nda oynanan ve saat 23.00'te başlayan karşılaşmada , Valbuena'nın asistinde Cisse ile 53. dakikada öne geçerken karşılaşma bu skorla sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların 113. dakikasında Aubameyang ile 1-1'lik eşitliği yakalayan ve tur kapısını aralayan 'in umutlarını 119'da El Arabi yıktı: 2-1.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, Olympiakos'a sahasında 2-1 mağlup oldu ve son 16 biletini Yunan ekibine teslim etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Kopenhag sürpriz yaptı! Kopenhag sürpriz yaptı!
Seyircisiz maçta Inter turladı Seyircisiz maçta Inter turladı
Getafe deplasman golüyle üst turda Getafe deplasman golüyle üst turda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör