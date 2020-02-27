Arsenal 1-2 Olympiakos | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Arsenal ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Olympiakos'a sahasında 2-1 yenildi ve tur biletini Yunan temsilcisine kaptırdı.

Emirates Stadı'nda oynanan ve saat 23.00'te başlayan karşılaşmada Olympiakos, Valbuena'nın asistinde Cisse ile 53. dakikada öne geçerken karşılaşma bu skorla sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların 113. dakikasında Aubameyang ile 1-1'lik eşitliği yakalayan ve tur kapısını aralayan Arsenal'in umutlarını 119'da El Arabi yıktı: 2-1.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Arsenal, Olympiakos'a sahasında 2-1 mağlup oldu ve son 16 biletini Yunan ekibine teslim etti.





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