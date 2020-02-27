27 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Porto 1-3 Bayer Leverkusen | Maç sonucu

Kerem Demirbay'lı Leverkusen son 16'da
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

son ikinci maçında Portekiz ekibi Porto sahasında temsilcisi 'i konuk etti. Porto, deplasmanda 2-1 yenildiği Leverkusen'e sahasında 3-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde havlu attı.

son rövanş mücadelesinde Porto sahasında 'i ağırladı.

Dragao Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Bayer Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Alario, 50. dakikada Kerem Demirbay ve 58. dakikada Havertz kaydetti. Porto'nun tek golü ise 65. dakikada Marega'dan geldi.

Bu sonucun ardından, ilk maçı sahasında 2-1 kazanan Bayer Leverkusen toplamda 5-2'lik skorla Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan taraf oldu.

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