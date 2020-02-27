Porto 1-3 Bayer Leverkusen | Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ikinci maçında Portekiz ekibi Porto sahasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i konuk etti. Porto, deplasmanda 2-1 yenildiği Leverkusen'e sahasında 3-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nde havlu attı.

Avrupa Ligi son 32 Turu rövanş mücadelesinde Porto sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.



Dragao Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Bayer Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Alario, 50. dakikada Kerem Demirbay ve 58. dakikada Havertz kaydetti. Porto'nun tek golü ise 65. dakikada Marega'dan geldi.

Bu sonucun ardından, ilk maçı sahasında 2-1 kazanan Bayer Leverkusen toplamda 5-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan taraf oldu.

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