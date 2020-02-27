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Basel 1-0 APOEL | Maç sonucu
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Basel, Güney Kıbrıs ekibi APOEL ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Basel, evindeki rövanş mücadelesinden de 1-0'lık skorla galip tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Basel, St. Jakop Park'ta APOEL'i ağırladı.
İlk maçta Güney Kıbrıs'da aldığı 3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralayan İsviçre ekibi, rövanş mücadelesinden de 1-0'lık skorla galip ayrılıp son 16'ya kaldı.
Basel'in galibiyet sayısını 38. dakikada penaltıdan Fabian Frei kaydetti.
İsviçre temsilcisi, Trabzonspor'un da yer aldığı ilk tur grubunu 13 puanla zirvede tamamlamıştı.
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