27 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Basel 1-0 APOEL | Maç sonucu

Basel evinde tek golle turladı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Son 32 Turu rövanş maçında temsilcisi , ekibi ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Basel, evindeki rövanş mücadelesinden de 'lık skorla galip tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

son 32 turu rövanşında , St. Jakop Park'ta 'i ağırladı.

İlk maçta 'da aldığı 3-0'lık galibiyetle turun kapısını aralayan ekibi, rövanş mücadelesinden de 'lık skorla galip ayrılıp son 16'ya kaldı.

Basel'in galibiyet sayısını 38. dakikada penaltıdan Fabian Frei kaydetti.

İsviçre temsilcisi, 'un da yer aldığı ilk tur grubunu 13 puanla zirvede tamamlamıştı.

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