UEFA Avrupa Ligi: Gent 1-1 Roma | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Roma, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibin golü Jonathan David'den gelirken, konuk takımın golünü Justin Kluivert kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Gent ile Roma, Ghelamco Arena'da kozlarını paylaştı. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi, 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Belçika temsilcisinin golü 25. dakikada Jonathan David'den gelirken, Roma'nın golünü 29. dakikada Justin Kluivert kaydetti.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, Gent karşılaşmasında süre almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
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