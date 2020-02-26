26 Şubat 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı!

Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

rövanşında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz de evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

'nda rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Bugün oynanacak Sporting Braga - Rangers maçının dışında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak. Milli futbolcu 'in formasını giydiği Roma 1-0'lık avantajla 'da Gent ile mücadele edecek. 1-1 rövanşında 'u konuk edecek. Ajax da 2-0 mağlup olduğu Getafe ile evinde karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanacak maçların programı TSİ şöyle:

20.55 (İsviçre) Basel (3) - APOEL Nicosia (0) (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.55 () LASK Linz (1) - AZ Alkmaar (1) ()
20.55 (İsveç) Malmö FF (1) - Wolfsburg (2) ()
20.55 (Portekiz) Porto (1) - (2) (Almanya)
20.55 () Espanyol (0) - Wolverhampton (4) ()
20.55 (Belçika) Gent: (0) - Roma (1) ()
20.55 (Türkiye) Medipol Başakşehir (1) - Sporting CP (3) (Portekiz)
23.00 (Portekiz) Benfica (1) - Shakhtar Donetsk (2) (Ukrayna)
23.00 (İngiltere) Manchester United (1) - Club Brugge (1) (Belçika)
23.00 (İtalya) Inter (2) - Ludogorets Razgrad (0) (Bulgaristan)
23.00 (İskoçya) Celtic (1) - FC Copenhagen (1) (Danimarka)
23.00 (İngiltere) Arsenal (1) - Olympiakos (0) (Yunanistan)
23.00 (Avusturya) Salzburg (1) - Eintracht Frankfurt (4) (Almanya)
23.00 (Hollanda) Ajax (0) - Getafe (2) (İspanya)
23.00 (İspanya) Sevilla (1) - CFR Cluj (1) (Romanya)

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