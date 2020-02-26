Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı!
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir de evinde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Bugün oynanacak Sporting Braga - Rangers maçının dışında yarın 15 karşılaşma yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi ağırlayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma 1-0'lık avantajla Belçika'da Gent ile mücadele edecek. Manchester United 1-1 rövanşında Club Brugge'u konuk edecek. Ajax da 2-0 mağlup olduğu Getafe ile evinde karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanacak maçların programı TSİ şöyle:
20.55 (İsviçre) Basel (3) - APOEL Nicosia (0) (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.55 (Avusturya) LASK Linz (1) - AZ Alkmaar (1) (Hollanda)
20.55 (İsveç) Malmö FF (1) - Wolfsburg (2) (Almanya)
20.55 (Portekiz) Porto (1) - Bayer Leverkusen (2) (Almanya)
20.55 (İspanya) Espanyol (0) - Wolverhampton (4) (İngiltere)
20.55 (Belçika) Gent: (0) - Roma (1) (İtalya)
20.55 (Türkiye) Medipol Başakşehir (1) - Sporting CP (3) (Portekiz)
23.00 (Portekiz) Benfica (1) - Shakhtar Donetsk (2) (Ukrayna)
23.00 (İngiltere) Manchester United (1) - Club Brugge (1) (Belçika)
23.00 (İtalya) Inter (2) - Ludogorets Razgrad (0) (Bulgaristan)
23.00 (İskoçya) Celtic (1) - FC Copenhagen (1) (Danimarka)
23.00 (İngiltere) Arsenal (1) - Olympiakos (0) (Yunanistan)
23.00 (Avusturya) Salzburg (1) - Eintracht Frankfurt (4) (Almanya)
23.00 (Hollanda) Ajax (0) - Getafe (2) (İspanya)
23.00 (İspanya) Sevilla (1) - CFR Cluj (1) (Romanya)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...