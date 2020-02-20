MAÇ SONUCU l Sporting CP 3-1 Medipol Başakşehir l ÖZET İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Sporting CP'ye 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting CP ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sporting 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vietto atarken, İstanbul Başakşehir'in tek golünü ise 77. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Turun rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak.

İLK 11'LER



Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie



Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sporting'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba'nın hatasını iyi değerlendiren Coates, topu ağlara gönderdi: 1-0.

4. dakikada sol kanatta ani gelişen Sporting atağında ceza sahasında müsait durumda olan Bolasie, gelen ortada topa vuramadı ve önemli bir pozisyonu kaçırdı.

6. dakikada sağ kanattan atak yapan ev sahibi takımda, ceza sahası içinde topla buluşan Sporar'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada ev sahibi takım ilk önce Cabral ardından Battaglia ile ceza sahasında tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Kaleci Mert Günok art arda iki kurtarışla gole izin vermedi.

21. dakikada Başakşehir defansının uzaklaştıramadığı topla ceza sahasının sağ köşesinde buluşan Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uzanarak topu kornere gönderdi

26. dakikada Vietto'nun ara pasında topla buluşan Sporar'ın vuruşunda direkten dönen topu Cabral ağlara gönderdi. VAR'a başvuran maçın hakemi, Sporar'ın pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

32. dakikada ara pasta topla buluşarak sol kanattan kale çizgisine kadar inen Vietto'nun vuruşunda kaleci Mert başarılı oldu.

44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sporting'i 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 geride tamamladı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Lizbon'un 26. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Savunma arkasına sarkan Sporar'ın şutu direkten ceza sahasının dışına yöneldi. Gelişine sert ve isabetli bir vuruş yapan Cabral, topu ağlara yolladı fakat yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi ve oyun devam etti.

30'DA TEHLİKELİ GELDİK

Başakşehir ilk tehlikeli atağını 30. dakikada gerçekleştirdi. Crivelli'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca, arka direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Maximiano'yu geçen topa temsilcilerimiz hücumcuları vuramayınca araya giren Lizbon savunması güçlükle tehlikeyi önledi.

MERT GÜNOK GEÇİT VERMİYOR

Dönen topta Portekiz ekibi golü aradı. Jovane'nin ara pasında savunma arkasına koşu yapan Sporar, Mert'le yine karşı karşıya kaldı. Kalesine duvar örer Mert, golcü oyuncuya geçit vermedi.

DİĞER