UEFA Avrupa Ligi'nde 'VAR' resmen var!

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin Avrupa Ligi son 32 turundan itibaren kullanılacağını resmen duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, "Artık Avrupa Ligi’nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 32 turundan itibaren kullanılacağını açıkladı.

Roberto Rosetti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada VAR sisteminin önemine değinerek, "Artık Avrupa Ligi'nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 108 karşılaşmada VAR kullanıldığını söyleyen İtalyan hakem, 27 kararın VAR ile düzeltildiğini söyledi ve ekledi: Bu oranın bu kadar az olması hakemlerimizin kalitesini gözler önüne seriyor.

Var sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde de kullanılacağı yönündeki karar, geçtiğimiz eylül ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu tarafından alınmıştı.