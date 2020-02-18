18 Şubat 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 'VAR' resmen var!

UEFA Avrupa Ligi'nde 'VAR' resmen var!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin son 32 turundan itibaren kullanılacağını resmen duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı , "Artık Avrupa Ligi’nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.

Başkanı , UEFA 'nde de son 32 turundan itibaren kullanılacağını açıkladı.

Roberto Rosetti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada VAR sisteminin önemine değinerek, "Artık Avrupa Ligi'nde de VAR sistemi olacağı için çok mutluyuz. Hakemlerin doğru kararları vermesinde VAR sistemi çok önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.

gruplarında ve elemelerinde 108 karşılaşmada VAR kullanıldığını söyleyen İtalyan hakem, 27 kararın VAR ile düzeltildiğini söyledi ve ekledi: Bu oranın bu kadar az olması hakemlerimizin kalitesini gözler önüne seriyor.

Var sisteminin UEFA Avrupa Ligi'nde de kullanılacağı yönündeki karar, geçtiğimiz eylül ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu tarafından alınmıştı.

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