04 Ekim 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

Ünal Karaman: Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı

Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019

Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan 'da teknik direktör , oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı" dedi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden , "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıp da kullandığımız oyuncuların da niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" diye konuştu.

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Basel Teknik Direktörü ise, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu önümüzdeki müsabakalarda telafi etmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik ve bunu korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. 'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-2 Basel l ÖZET

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