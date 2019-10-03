UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, grupta iyi bir sıralama oluşturabilmek için Basel karşısında galibiyete odaklanacak. Taraftarı önünde mücadele etmenin avantajını taşıyacak olan Trabzonspor, gruptaki ilk puanlarını almak için sahada olacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Trabzonspor Basel maçı ile Bordo-Mavili temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Basel ile kariyerindeki ikinci maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu maça taraftarının desteği ile çıkacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i ağırlayacak. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zulfi, Bua, Arthur