28 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 0-0 Cluj | MAÇ SONUCU

Sevilla sürprize izin vermedi
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Avrupa Ligi son 32 turunda , sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı ve 1-1 biten ilk maçın avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.

, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. İspanyol ekibi son 32 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. ekibi karşısında ilk maçı 1-1 kazanmanın avantajıyla maça başlayan Sevilla, maç boyunca avantajını korudu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak tur için yeterli skoru almayı bildi.

CLUJ 10 KİŞİ KALDI!

Romanya ekibinde Mihai Catalin Bordeinau karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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