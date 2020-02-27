28 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 0-0 Cluj | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 28.02.2020
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sevilla, sahasında ağırladığı Cluj ile 0-0 berabere kaldı ve 1-1 biten ilk maçın avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.
Sevilla, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. İspanyol ekibi son 32 turu rövanş maçında Cluj ile karşı karşıya geldi. Romanya ekibi karşısında ilk maçı 1-1 kazanmanın avantajıyla maça başlayan Sevilla, maç boyunca avantajını korudu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak tur için yeterli skoru almayı bildi.
CLUJ 10 KİŞİ KALDI!
Romanya ekibinde Mihai Catalin Bordeinau karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...