UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 0-0 Cluj | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sevilla, sahasında ağırladığı Cluj ile 0-0 berabere kaldı ve 1-1 biten ilk maçın avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.

Sevilla, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. İspanyol ekibi son 32 turu rövanş maçında Cluj ile karşı karşıya geldi. Romanya ekibi karşısında ilk maçı 1-1 kazanmanın avantajıyla maça başlayan Sevilla, maç boyunca avantajını korudu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak tur için yeterli skoru almayı bildi.

CLUJ 10 KİŞİ KALDI!

Romanya ekibinde Mihai Catalin Bordeinau karşılaşmanın 90+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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