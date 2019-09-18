18 Eylül 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Futbolda 'nde gruplarda ilk hafta maçları, yarın başlayacak. Türkiye'yi temsil eden , ve , ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak.

, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce Kupası ismiyle oynanan UEFA 'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Trabzonspor İspanya deplasmanında

, C Grubu'nda ilk hafta maçında temsilcisi Getafe'ye konuk olacak.

Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir Roma karşısında

, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında 'da Roma ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 21. sınavını verecek turuncu-lacivertli ekip, daha önce 20 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Bratislava maçı kafilesi açıklandı! Üç isim kadroda yok Beşiktaş'ın Bratislava maçı kafilesi açıklandı! Üç isim kadroda yok
UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Eden Hazard UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Eden Hazard
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör